Esce di strada col motorino: all'alcoltest era cinque volte oltre il limite

PORDENONE - Era lo scorso 26 aprile: in sella al suo motorino, era uscito di strada lungo via Pordenone, a Prata di Pordenone.



Le ferite sono state lievi, ma dalla visita in ospedale i sanitari gli hanno il tasso alcolemico: 2,49 gr/l. Essendo il limite di 0.50, è risultato quasi oltre cinque volte il limite.



Sul posto i Carabinieri che non hanno potuto ritirargli la patente in quanto già revocata.



Denunciato un 44enne di Porcia per guida senza patente che l’alta velocità.