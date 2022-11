Esce di casa e trova un uomo morto schiacciato sotto l’auto parcheggiata

USA - Lunedì mattina un abitante di Merced, in California, ha trovato un uomo morto schiacciato sotto un’auto parcheggiata. Il passante era uscito di casa da poco e si era trovato di fronte alla terribile scena. Sul posto è arrivata l’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un 37enne.

Come riporta la stampa locale, le forze dell’ordine hanno ricostruito in fretta la vicenda. Il 37enne si era posizionato sotto l’auto parcheggiata, di notte, per rubare la marmitta catalitica. Aveva alzato la vettura con un cric, ma questo ha ceduto facendo cadere l’auto sopra l’uomo, che è morto schiacciato dal peso del mezzo. Si è trattato dunque di un tentato furto finito in tragedia.