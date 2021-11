Esce di casa e sparisce, lo trovano poco dopo

BELLUNO - Ieri sera, domenica 7 novembre, verso le 21.45 il Soccorso alpino del Centro Cadore è stato attivato per partecipare assieme ai Vigili del fuoco alla ricerca di un uomo di 75 anni di Vigo di Cadore, uscito da casa a Laggio di Cadore per una passeggiata e non rientrato.



L’uomo era stato visto scendere verso Pelos. Fortunatamente poco dopo un soccorritore lo ha ritrovato in buone condizioni e solo con qualche escoriazione.



L’uomo era infatti scivolato in una piccola scarpata a lato della strada. Medicato in ambulanza, è poi tornato alla sua abitazione con i propri mezzi.