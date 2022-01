Esce dalla pista di bob e finisce contro le auto: grave bambina di 4 anni

UDINE - Incidente in bob, ferita bambina di quattro anni. Infortunio sul Monte Zoncolan nel primo pomeriggio di domenica.

È rimasta ferita in modo grave una bambina di quattro anni che si trovava a bordo di un bob.



Per cause in corso di accertamento stava percorrendo una zona innevata tra il posteggio delle auto e un’area dove non si scia non riuscendo a frenare nello spazio preposto. Prima è finita contro due auto in sosta e successivamente contro un’altra in transito a bassa velocità finendo sotto quest’ultima.

La bimba è stata liberata da un familiare in attesa dei soccorsi. Immediato il ricovero con l’eliambulanza all’ospedale triestino di Cattinara: è in condizioni critiche.

Sul posto Polizia e Carabinieri.