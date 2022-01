Esce dalla finestra della sua stanza con delle lenzuola annodate, ma scivola e muore

ROVIGO - Pare volesse uscire dalla sua stanza senza farsi notare dagli inservienti della casa di Riposo.

Così un ultranovantenne che risiedeva al primo piano della struttura per anziani, in provincia di Rovigo, ha cercato di uscire dalla finestra andando tra loro le lenzuola.



Una volta iniziata la discesa, l’uomo è caduto ed è morto per il contraccolpo del lenzuolo che si era legato alla vita per sicurezza.

Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem subito accorsi. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo dell’uomo.



Una pattuglia dei Carabinieri ha eseguito i rilievi di legge. OT