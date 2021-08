Esce dal supermercato in modo furtivo e lo sorprendono con strumenti da scasso nello zainetto

TRIESTE - Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un cittadino classe 1997. L’uomo si aggirava con fare sospetto all’interno di un supermercato di via del Coroneo quando si è allontanato frettolosamente dal negozio. Questo suo comportamento ha insospettito la responsabile del negozio che ha informato la sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112.



Sul posto si è recata una Volante che ha identificato l'uomo. Nel suo zaino è stata rinvenuta una tronchesina e in una tasca dei pantaloni un taglierino.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.



La scorsa notte, inoltre, la Volante ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza un triestino del 1999. È stato notato barcollante in piazza Venezia.