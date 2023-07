Esce per cercare funghi e non fa ritorno: scattano le ricerche

OVARO (UDINE) - Da ieri sera intorno alle 22 si cerca un 84enne che è uscito di casa alle 14 per cercare funghi e non ha fatto rientro. Impegnati 15 tecnici del Soccorso Alpino con la stazione di Forni Avoltri a coordinare due Unità Cinofile, i soccorritori della Guardia di Finanza, I Vigili del Fuoco. Si perlustra la.sinistra orografica della Val Degano e in particolare i boschi sopra Lenzone, zona abituale per lo scomparso, da lui conosciuta molto bene.

Si sono utilizzati anche i droni con le termocamere dei Vigili del Fuoco: l'uomo non aveva portato con sé il cellulare. Con l'arrivo della luce oggi si ripassano nuovamente tutte le zone perlustrate durante la notte. Per il momento non viene attivato l'elicottero dato che si tratta di zona boschiva.