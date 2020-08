Esce per cercare funghi, ma cade in un dirupo: morta 61enne

BELLUNO - E' stata trovata morta, ai piedi di un dirupo a San Pietro di Cadore, una donna bellunese di 61 anni della quale si erano perse ieri le tracce. Era uscita nei boschi assieme alla madre, dalla quale si era poi staccata, per cercare funghi. L'ultimo contatto era stato nel pomeriggio, al telefono,con la cognata, che le aveva accompagnate qualche ora prima, alla quale la 61enne aveva detto di trovarsi sopra un dirupo e di sentire acqua scorrere più sotto.

Dopo averle detto di non muoversi, le parenti aveva iniziato a cercarla, per poi chiedere aiuto, facendo scattare le ricerche del Soccorso alpino della Val Comelico, Centro Cadore, Pieve di Cadore, Auronzo, anche con l'aiuto dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri. Stamane all'alba le squadre sono tornate a rastrellare le zona e, dieci metri sotto un sentiero, hanno trovato il cellulare, quindi venti metri più in basso, sul greto di un ruscello, hanno rinvenuto il corpo senza della donna.