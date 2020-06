Esami di terza media: alunna senza connessione, il prof le porta il telefono a casa

Da marzo 2020, studenti e professori stanno vivendo un piccolo incubo; quello di non riuscire a connettersi per seguire una lezione o, in tempi più recenti, per sostenere l'esame della terza media. È quanto accaduto a una tredicenne di Roma che doveva sostenere l'esame di terza media. “Oggi 15 giugno, dalle ore 8 alle 17, esami 3^ B: gli ultimi della mia carriera, vado in pensione”. Lo scrive su Facebook il professor Nando Bonessio, co-portavoce dei Verdi del Lazio, raccontando come il suo ultimo giorno di scuola sia stato, in questo anno di Covid, decisamente fuori dall’ordinario.

“L’ultima alunna a fare l'esame, – prosegue, – non riesce a collegarsi. Così chiedo ai colleghi di mantenere aperta la sessione di esame e mi offro di andare con la mia auto a casa della ragazza (da Garbatella ad Acilia) insieme alla collega Annamaria che decide di accompagnarmi, condividendo con me lo ‘spirito di essere insegnanti’. Arriviamo alle ore 18 ad Acilia e dal bar sotto casa della ragazza, con il mio cellulare, le facciamo svolgere l'esame di terza media del più assurdo anno scolastico della mia carriera. Era il mio ultimo esame, l’ultima alunna della mia carriera scolastica, – conclude Bonessio, – ritengo di aver chiuso veramente in bellezza".