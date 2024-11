Eredità Agnelli, udienza a Ginevra

SVIZZERA - E' in corso davanti al tribunale di Ginevra il primo confronto fra Margherita Agnelli e i tre figli, John, Lapo e Ginevra Elkann. Lo confermano le immagini esclusive raccolte da Fabrizio Massaro, inviato a Ginevra di Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, che ha ripreso l'arrivo - in gruppi separati - dei membri della famiglia per una convocazione che rappresenta una svolta nella lite successoria sulla validità del patto e dell’accordo transattivo del 2004 sul patrimonio dell’Avvocato stipulato a suo tempo dalla vedova Marella con sua figlia Margherita e da questa in seguito contestato. Si tratta di una udienza importante da cui può dipendere il destino di tutte le altre cause aperte negli anni dalla figlia dell'Avvocato che ritiene sia stata nascosta parte consistente del patrimonio.