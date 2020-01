"Era una ragazza solare, punto di riferimento per la sua classe": il ricordo di Lisa al Flaminio di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Il banco in prima fila vuoto. E nella mente, e nel cuore, di studenti ed insegnanti i ricordi di quell’amica, compagna, studentessa che non c’è più. Commozione stamane al liceo “Flaminio”, scuola che Lisa Collazuol, la 18enne di Tignes deceduta nel sonno, frequentava da qualche anno.

Aveva iniziato il liceo a Belluno, per poi trasferirsi a Vittorio Veneto dove è attivo l’indirizzo in scienze umane che l’avrebbe meglio preparata all’università e all’insegnamento nella scuola materna, suo grande desiderio. «Lisa – ricorda Emanuela Da Re, dirigente scolastica del liceo Flaminio – era una ragazza solare, punto di riferimento per la sua classe. Ogni giorno scendeva dall’Alpago anche con sacrificio in termini dei trasferimenti notevoli, ma sempre con il sorriso. Era positiva, aperta e molto solare».

Lisa era un punto di riferimento per i suoi compagni di classe che ora non vogliono credere che la loro amica non ci sia più. Stamane a scuola la disperazione era incontenibile.

«Molti degli studenti della classe di Lisa hanno una confidenza con la morte perché hanno perso un genitore: sono tutti affranti» testimonia la preside. E la professoressa di psicologia si è detta disponibile a dare un supporto a questi giovani per affrontare il duro momento. La scuola si mobiliterà per ricordare Lisa. Ci sarà un’iniziativa che sarà definita non appena verrà fissata la data del funerale del 18enne.

Intanto gli amici la ricordano così: «Sei sempre stata un punto di riferimento per tutti noi, ci hai insegnato a vedere la vita da un’altra prospettiva: ti vogliamo bene piccolo angelo».