Era scomparso da mercoledì in sella alla sua Harley, ritrovato il corpo di Daniele

UDINE - È stato ritrovato purtroppo senza il corpo di Daniele Pittioni, 32enne di Orsaria di Premariacco (Udine): l'uomo uscito di casa in moto e mai più rientrato. Pittioni non dava più notizie di sé da mercoledì.

Dopo aver trascorso la serata con alcuni amici si è allontanato in sella alla sua Harley Davidson. A denunciarne la scomparsa ai Carabinieri della stazione locale sono stati i parenti, contattati dal datore di lavoro di Daniele. Pittioni infatti non si presentava da due giorni nell'azienda dove era impegnato. Il corpo è stato ritrovato ieri in provincia di Udine, tra Buttrio e Manzano, in via Sottomonte.