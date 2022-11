Era disperso, ritrovato senza vita nel torrente

UDINE - Gli operatori del Numero unico di emergenza Nue112 Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto ieri mattina, domenica 6 novembre 22, due chiamate una successiva all’altra, pervenute da due cittadini, entrambe intorno alle 12 di oggi, a Sores e Vigili del fuoco, per il rinvenimento di una salma nel torrente Ambiesta, nel territorio comunale del Comune di Verzegnis.



Il medico legale giunto sul posto ha appurato trattarsi della salma di un uomo che non dava notizie di sé dal 5 ottobre, A.C., e per il quale erano state avviate lunghe ricerche congiunte dopo l’attivazione del Piano provinciale della ricerca di persone scomparse in capo alla Prefettura di Udine.



Sul posto la Guardia di finanza / Sagf di Tolmezzo. Il servizio Nue112 ha transitato immediatamente le due chiamate alle centrali di riferimento, permettendo un immediato intervento.