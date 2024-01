Epifania: stop a falò non autorizzati

VENEZIA - In previsione della festività dell'Epifania il Comune di Venezia ha vietato i falò rituali, noti come 'Pan e vin' selvaggi o non autorizzati. Si potranno accendere solo quelli autorizzati tra qui i quattro più antichi e famosi, ovvero nell'isola di Sant'Erasmo e in terra ferma alla Gazzera, a Zelarino e a Campalto.

Il Comune, oltre a ricordare sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori, rileva che "nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico".

"Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura". Il provvedimento, previsto dal regolamento comunale, oltre che per motivi di sicurezza limita i 'Pan e vin' per evitare l'innalzamento delle Pm10. "Attraverso questa regolamentazione - fa sapere l'Amministrazione - viene così mantenuta la tradizione, ma limitatamente ad alcune situazioni fortemente simboliche".