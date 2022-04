Epatite: Sileri, '20 segnalazioni, 8 casi sospetti'.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia "abbiamo 20 segnalazioni e 8 casi sospetti" di epatite acuta di origine sconosciuta. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di 'TimeLine' su SkyTg24. "I casi stanno crescendo un po' ovunque nel mondo, segnalazioni anche in Canada e Giappone. Le segnalazioni aumentano - aggiunge Sileri - anche perché i sistemi sanitari sono stati allertati nel farle. Molte altre segnalazioni si avranno nel mondo ma non vuole dire avere nuovi casi perché devono essere confermati escludendo le epatiti note. Oggi non possiamo dare un nome a questa epatite".