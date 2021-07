Entusiasmo incontenibile nella Marca per gli azzurri

FOTO festeggiamenti in piazza a Montebelluna

TREVISO – Le piazze della città capoluogo sono state invase da migliaia di persone, mentre altri hanno improvvisato cortei strombazzanti per le vie di Treviso, in un tripudio di gioia per il trionfo della nazionale di calcio. A Conegliano la gradinata in centro al pari delle strade cittadine, chiuse per evitare comportamenti inopportuni, sono state “invase” da una folla festante mentre lungo le principali arterie coneglianesi un viavai di veicoli decorati con bandiere ha improvvisato un concerto di clacson. Motta di Livenza e Oderzo non sono state da meno, con piazza e vie del centro gremite da cittadini galvanizzati per la vittoria azzurra.

A Montebelluna il silenzio della notte è stato interrotto dai fuochi pirotecnici. Insomma, ovunque una moltitudine di italiani felici, per il risultato calcistico. Festeggiamenti che si sono tenuti, in ogni dove nella nostra provincia cosi, anche se con toni più pacati pure gli ospiti del Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor, la casa di riposo di Castelfranco Veneto, si sono divertiti a seguire la finale della coppa europea tifando Italia. A Valdobbiadene e Pieve di Soligo stappate innumerevoli bottiglie di prosecco, per brindare alla vittorio.

Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto (sopra), Conegliano (sotto)

FOTO Oderzo (sopra), Treviso (sotto)

FOTO Treviso (sopra), Vittorio Veneto (sotto)

FOTO Mogliano (sopra), casa di riposo a Castelfranco Veneto (sotto)

FOTO Motta di Livenza (sotto)