Entra in sala operatoria per un intervento alla pelle, ma qualcosa va storto: "Risvegliata con un seno enorme e un lato B rifatto in stile brasiliano"

La vicenda di una donna statunitense di 65 anni ha rapidamente fatto il giro del mondo. La donna, determinata a rifarsi dopo aver perso 68 chili attraverso dieta e attività fisica, ha deciso di sottoporsi a un intervento di rimozione della pelle in eccesso. Per risparmiare, ha optato per una clinica in Messico, dove i costi erano significativamente inferiori rispetto agli Stati Uniti.

Quello che doveva essere un intervento "di routine" si è però trasformato in un incubo. Dopo che i medici avevano segnato con un pennarello i punti di intervento, la 65enne è entrata in sala operatoria alle quattro del pomeriggio. Tuttavia, al risveglio dall'anestesia, la realtà è stata scioccante. In un'intervista su NewsNation, la donna ha raccontato il suo shock: "Quando mi sono svegliata e ripresa dall'anestesia, ho chiamato mia figlia piangendo, perché mi sono ritrovata tutta bendata e con un seno enorme e un lato B rifatto in stile brasiliano. Cose che non avrei mai voluto nella vita. Ora, mi ritrovo a dover pagare 75mila dollari per spese mediche che non avevo richiesto".