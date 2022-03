Entra nel salone di bellezza e uccide la ex

ITALIA - Omicidio in provincia di Salerno. Una donna di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa a Pontecagnano Faiano dall'ex compagno mentre si trovava all'interno di un salone di parrucchiere. L'uomo, di 40 anni, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro di lei dinanzi ai presenti e poi è fuggito. E' stato poi rintracciato e fermato in una stazione di servizio sulla A2 all'altezza del comune di San Mango Piemonte.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri che indagano sull'accaduto, sarebbe stato lui a entrare questa mattina nel salone estetico e ad esplodere i colpi di arma da fuoco che hanno ucciso la 30enne ex compagna. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura di Salerno ed eseguito dai Carabinieri del Comando provinciale di Salerno. Dopo aver ucciso la donna, avrebbe anche tentato il suicidio e ferito il nuovo compagno della sua ex, secondo l'ultima ricostruzione fatta dagli investigatori.