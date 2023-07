Entra in mare per fare il bagno ma scompare: scattano i soccorsi

GRADO (GO) - Alle ore 14.15 circa di mercoledì 5 luglio, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto, da parte della Capitaneria di Porto di Monfalcone, la richiesta di attivazione dell’elicottero dei Vigili per la ricerca in mare di una persona di 60 anni, un uomo, entrata in acqua nei pressi della spiaggia vecchia di Grado (GO) senza fare più rientro. I Vigili del fuoco goriziani hanno immediatamente girato la richiesta al Reparto Volo dei Vigili del fuoco del comando di Venezia che ha prontamente inviato sul luogo segnalato il velivolo. Contemporaneamente la sala operativa dei Vigili del fuoco di Gorizia ha inviato a Grado anche la squadra del distaccamento di Monfalcone dotata di battello pneumatico da soccorso . Al momento i Vigili del fuoco stanno operando in collaborazione con il personale della Guardia Costiera. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Guardia Costiera di Trieste.