Enterovirus neonati, allarme in Francia: 7 morti

Sette neonati morti in Francia per enterovirus. Alert dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Echovirus-11 (E-11), associato all'aumento dei casi di sepsi neonatale con compromissione epatica e insufficienza multiorgano.



Il monito dell'Oms parte da una segnalazione arrivata della Francia il 5 maggio scorso: da luglio 2022 ad aprile 2023 il Paese d'Oltralpe ha registrato 9 casi in 4 ospedali di 3 regioni; al 5 maggio 7 neonati sono morti, gli altri 2 ancora ricoverati.



"L'attuale incremento dell'incidenza e della gravità" dell'infezione "nei neonati, associata a un lignaggio ricombinante di E-11 che in precedenza non era stato rilevato in Francia, è considerato insolito - spiega l'agenzia ginevrina - a causa del deterioramento estremamente rapido e del tasso di mortalità associato tra i bambini colpiti".



"Sulla base delle limitate informazioni disponibili", l'Oms valuta come "basso il rischio di salute pubblica per la popolazione generale, nonostante la natura preoccupante dell'aumento" riportato.