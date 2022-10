Ennesimo incidente in A4: due feriti, uno è grave

UDINE – Due persone sono rimaste ferite la scorsa notte a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due furgoni e un camion lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste.

Per causa al vaglio della Polizia Stradale, i tre veicoli si sono scontrati e due uomini sono rimasti feriti, uno in maniera più seria e l’altro fortunatamente in maniera non grave.

Gli infermieri della Sores, Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, hanno inviato immediatamente sul posto all’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana che ha assistito le due persone, poi trasportate con l’autolettiga all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.