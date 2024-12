Ennesima tragedia della strada: muore motociclista, aveva 21 anni

MARGHERA (VENEZIA) – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane motociclista di soli 21 anni, nel pomeriggio di oggi, giovedì. Il tragico episodio è avvenuto in via dell'Avena. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era alla guida di una moto da cross quando, per cause ancora da accertare, avrebbe affiancato un’automobile prima di scontrarsi frontalmente con un furgone che procedeva nella direzione opposta. L’impatto violento lo ha sbalzato fuori strada, risultando fatale.

Il ragazzo era in sella a una moto Ktm da cross: lo scontro è avvenuto con un Fiat Fiorino poco prima delle 17 di oggi. I soccorsi, immediatamente allertati, sono giunti sul posto insieme alla polizia locale di Venezia. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia locale ha avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello schianto. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

L’ennesima vittima della strada, che riporta al centro il tema della sicurezza per motociclisti e automobilisti, scuote ancora una volta la comunità locale.