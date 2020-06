Ennesima perla architettonica sul mercato

VITTORIO VENETO – Per anni dimora della famiglia Da Ros, poi il restauro conservativo che, a distanza di cent’anni dalla sua edificazione, l’ha riportata a nuova vita. E ora villa San Gottardo è in vendita: prezzo d’acquisto 2,2 milioni di euro.



La dimora che domina il centro città, a due passi dalla chiesetta da cui prende il nome, è testimone dello stile neoeclettico che nei primi del Novecento andava di moda in città e che si ritrova anche in numerose ville del Viale della Vittoria. Il restauro si è concluso ormai da anni. Ha rimesso a nuovo un edificio, mantenendone i suoi tratti originari. Ma la villa da allora non è più tornata a vivere. Da tempo è chiusa. In molti hanno notato l’importante lavoro eseguito e osservato che è rimasta disabitata.



Non si tratta senz’altro dell’unica villa in vendita in città. Basta sfogliare gli annunci per rendersi conto che a Vittorio Veneto ci sono centinaia di case sul mercato, ville immerse in un parco, edifici di pregio da recuperare, immobili in centro città o in periferia, appartamenti e monolocali, a testimonianza che in città c’è una vasto patrimonio immobiliare in attesa di acquirenti.