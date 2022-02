Energia: studio assegna a Veneto tripla 'A' per bollette

VENEZIA - "L'approccio della gestione secondo i criteri del buon padre di famiglia, che adottiamo in ogni nostra azione, paga sempre.



L'indagine della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana parla chiaro: la Regione Veneto è tra le più virtuose d'Italia per i propri consumi di energia elettrica, acqua e gas. Una piccola ma significativa risposta, anche culturale, che la Regione indica nell'ambito del grave problema dei costi dell'energia". Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commentando i risultati, pubblicati oggi, di uno studio sui consumi energetici delle regioni italiane.



"Lo studio - fa notare Zaia - utilizza il sistema del rating e per tutte e tre le voci, elettricità, acqua, gas, al Veneto è stata assegnata la tripla A, il massimo consentito. Significa molto per noi. Significa che la nostra politica antisprechi a 360 gradi continua a dare risultat". "E' una filosofia - conclude - che va applicata in ogni ambito della gestione della cosa pubblica, dal più grande e costoso al più piccolo, e solo apparentemente insignificante. L'alternativa si chiama spreco". (ANSA).