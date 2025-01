Energia e gas, bollette in aumento per le imprese: +13,7 miliardi nel 2025

MESTRE - Nel 2025 il sistema imprenditoriale italiano si troverà a fronteggiare un incremento delle bollette di energia e gas pari a 13,7 miliardi di euro rispetto al 2024, segnando un aumento del 19,2%. È quanto emerge dalle stime dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre. La spesa complessiva dovrebbe raggiungere gli 85,2 miliardi di euro, di cui 65,3 per l’energia elettrica e 19,9 per il gas.

Le imprese del Nord saranno le più colpite, con oltre il 64% dell’aggravio totale. In particolare, Lombardia (+3,2 miliardi), Emilia-Romagna (+1,6 miliardi) e Veneto (+1,5 miliardi) subiranno gli aumenti maggiori, riflettendo la concentrazione delle attività produttive in queste regioni.

I rincari riguarderanno soprattutto l’energia elettrica, con una crescita di 9,8 miliardi (+17,6%), mentre il gas registrerà un aumento di 3,9 miliardi (+24,7%). Questi dati si basano su un prezzo medio stimato per il 2025 di 150 euro/MWh per l’elettricità e di 50 euro/MWh per il gas, mantenendo un rapporto di 3 a 1 tra le due tariffe.

Nonostante l’aumento, il contesto appare meno critico rispetto alla crisi energetica del 2022-2023, quando il Governo stanziò 92,7 miliardi di euro per contenere i rincari. Tuttavia, l'assenza di misure di mitigazione potrebbe accentuare gli effetti negativi sui consumi e l’inflazione, con un impatto diretto sul potere d'acquisto di famiglie e imprese.

Tra le priorità indicate dalla CGIA vi è la necessità di contenere i consumi e garantire un utilizzo efficace delle risorse del PNRR, che potrebbero contribuire a una crescita del PIL fino all'1,9% entro il 2026.