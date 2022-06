Energia, Federalberghi Veneto: "Temiamo l'innalzamento dei costi"

VENEZIA - Il rincaro dei costi delle materie prime e dell'energia "è un fattore che rischia di pesare in modo importante sui bilanci delle strutture e per il futuro la situazione non è rosea. I dati di occupazione delle strutture alberghiere in questo avvio di stagione sono positivi, ma rischiano di essere vanificati dai rincari dei costi di energia e materie prime che in alcuni casi compromettono la redditività delle aziende.

È un aspetto che stiamo monitorando con attenzione e a settembre valuteremo il quadro complessivo". Lo ha detto il Presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon durante il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dell'associazione. "Le ultime notizie del blocco delle forniture del gas potrebbero far schizzare ulteriormente verso l'alto i costi e gravare pesantemente sui fatturati degli alberghi - ha osservato -. Secondo gli ultimi dati di Nomisma Energia infatti per un albergo il costo medio della bolletta elettrica arriverà a 137.000 euro con +76% rispetto all'anno precedente.

E per il gas il quadro non cambia, su base trimestrale, si stima che, tra il 31 gennaio ed il 30 aprile 2022, la spesa annuale per gli alberghi aumenterà mediamente di 6.000 euro rispetto alle previsioni di gennaio 2022". Per Schiavon, nei prossimi mesi la situazione potrebbe stabilizzarsi, "ma come dicono gli analisti difficilmente si tornerà indietro ai prezzi di mercato presenti prima della pandemia. Si tratta di un problema che è avvertito con forte preoccupazione da Federalberghi Veneto e dall'intero sistema economico. È chiaro, quindi, che auspichiamo un intervento del Governo - ha concluso - per mitigare gli effetti dell'innalzamento dei costi".