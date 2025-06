Energia elettrica: “Bollette più salate d’Europa in Italia e in Veneto rallenta il fotovoltaico”

VENETO - Secondo quanto riportato dalla Rome Business School, nei primi quattro mesi del 2025 l’Italia ha registrato un costo medio dell’energia elettrica pari a 136,2 euro per megawattora, il più alto in Europa. Nonostante l’incremento delle installazioni di impianti fotovoltaici — oltre 5 gigawatt (+15%) su scala nazionale — la crescita resta insufficiente rispetto agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). La situazione preoccupa anche a livello regionale. In Veneto, infatti, si registra un rallentamento nella diffusione del fotovoltaico: dai 680 megawatt installati nel 2023 si è passati ai 483 megawatt del 2024. Al contrario, in Friuli-Venezia Giulia la tendenza rimane positiva. “Ciononostante, l’Italia prosegue molto lentamente nel raggiungimento degli obiettivi del PNIEC”, dichiarano i consiglieri regionali di Europa Verde Renzo Masolo e Andrea Zanoni.

“Tutto questo comporta ricadute negative sulle famiglie, sulle attività commerciali e sulle aziende. In Veneto l’espansione fotovoltaica registra un rallentamento notevole, mentre nella vicina Friuli-Venezia Giulia l’espansione rimane in crescita.” I consiglieri criticano anche l’ipotesi di una centrale nucleare nella regione: “Il Governo Meloni, seppure con un piccolo passo indietro del Ministro nei giorni scorsi, vedrebbe bene una centrale nucleare in Veneto, già questo è indice dello scarso interesse delle destre per le rinnovabili e della loro idea malsana di tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.” Masolo e Zanoni concludono con un auspicio: “Ci auguriamo che nel 2025 il Veneto possa fare meglio, a chiederlo sono soprattutto i cittadini e le imprese.”