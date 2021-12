Energia: Cgia, prezzi mettono a rischio 500mila posti di lavoro

VENEZIA - Il caro energia, nei primi 6 mesi del 2022, metterà a rischio, almeno con la sospensione temporanea, 500 mila posti di lavoro in Italia.

A sostenerlo la Cgia di Mestre che sotttolinea come "gli aumenti di luce e gas avranno degli effetti molto pesanti sul fronte occupazionale".



Nei prossimi mesi, infatti, con variazioni annue delle tariffe che in alcuni comparti rischiano di raggiungere il +250 per cento, secondo gli Artigiani, molte aziende del vetro, della carta, della ceramica, del cemento, della plastica, della produzione laterizi, della meccanica pesante, dell'alimentazione, della chimica, etc., potrebbero essere costrette a fermare la produzione, perché non in grado di far fronte all'aumento esponenziale di questi costi fissi.

L' esplosione dei prezzi - rileva la Cgia - colpisce indistintamente tutte le attività, anche se alcune eccellenze del nostro made in Italy rischiano molto più di altre.

Settori che in questo momento stanno dando un contributo fondamentale alla ripresa economica dell'Italia, con livelli di vendite all'estero mai toccati in precedenza. Non sono poche, infatti, le realtà territoriali che dovranno fare i conti con i prossimi aumenti, con il risultato che per molte aziende sarà più conveniente spegnere i macchinari, si spera temporaneamente, che tenere gli impianti accesi.