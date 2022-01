Energia: Ascopiave incamera Eusebio srl

PIEVE DI SOLIGO - Ascopiave Spa ha acquisito la partecipazione di maggioranza, detenuta da Supermissile S.r.l, pari al 79,74% del capitale sociale di Eusebio Energia S.r.l. ("Eusebio"), società attiva nel settore energetico. Eusebio dispone di 22 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui 21 centrali idroelettriche, per una potenza complessiva di 44 MW, site in Lombardia e Veneto e un parco eolico, composto da 14 pale da 1 MW ciascuna, sito in Campania. Il prezzo corrisposto al closing per l'acquisizione della partecipazione di maggioranza è pari ad Euro 44,8 milioni e prevede un meccanismo di earn-out.



La posizione finanziaria netta stimata di Eusebio al 31 dicembre 2021 è di 18,5 milioni di euro. L' Ebitda preconsuntivo per l'esercizio 2021 di Eusebio è stimato a circa euro 13 milioni e per il 2022 ci si attende un risultato in linea con quello dell' esercizio precedente, al lordo delle compensazioni previste dal recente intervento normativo. "Sono molto orgoglioso di questa operazione che conferma l'impegno del Gruppo Ascopiave verso le energie rinnovabili, verso un business sempre più green e sostenibile per concorrere all'attuazione della transizione energetica nazionale" ha detto il presidente, Ad e Dg di Ascopiave, Nicola Cecconato.