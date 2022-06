Encefalite improvvisa, si spegne a 17 anni

PEDAVENA (BELLUNO) - Oggi alle 16.30 a Pedavena, in provincia di Belluno, saranno celebrati i funerali di Alessia De Nadai, la studentessa di 17 anni ricoverata in ospedale da quindici giorni per un’encefalite.

Si è spenta al Ca’ Foncello di Treviso nella notte fra domenica e lunedì. Alessia aveva appena completato il quarto anno di "biotecnologia sanitaria” all’Itis Negrelli e aveva trascorso l’ultimo giorno di scuola giocando a pallavolo con le compagne.



Non c’erano state avvisaglie di sorta. L’ultimo suo regalo è stata la donazione degli organi.

Fino a qualche giorno prima Alessia stava benissimo, poi il malore e il ricovero in ospedale da dove non è più uscita.