Emily, l'ostaggio con la mano bendata: "Ha perso due dita nell'attacco del 7 ottobre"

ISREAELE - Emily Damari, per 471 giorni ostaggio di Hamas nella Striscia di Gaza e liberata domenica 19 gennaio, ha perso due dita nell'attacco del 7 ottobre 2023. Le immagini della sua liberazione fanno il giro del mondo e la ragazza saluta mostrando la mano sinistra fasciata. Il giornale israeliano Haaretz cita la famiglia e scrive che ha perso due dita nella strage di 15 mesi fa in Israele a causa del fuoco di Hamas. Anche il Times of Israel fa riferimento a immagini che mostrano la 28enne con la mano fasciata e precisa che secondo la famiglia Damari ha perso due dita dopo essere stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco esplosi da Hamas durante il massacro del 7 ottobre 2023 in Israele.

Emily, scrive il sito israeliano Ynet, è stata raggiunta da spari, colpita alla mano durante il sequestro il 7 ottobre dalla sua casa nel kibbutz di Kfar Aza.