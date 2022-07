Emergenza sangue, appello dell'Avis a donare

VENEZIA - L'Avis del Veneto lancia un appello ai suoi oltre 130 mila donatori di sangue, perché continuino a donare con costanza per tutta l'estate.

"Come ogni anno, questo si conferma un periodo critico per le donazioni - dichiara la presidente Avis Veneto Vanda Pradal - e stiamo assistendo in tutte le province a un calo generale sia di sangue che di plasma, con necessità di tutti i gruppi sanguigni. In questo momento si sta donando meno, complice il caldo torrido, le ferie e i contagi da Covid, ma continuano ad esserci migliaia di persone che hanno bisogno di cure e dobbiamo soddisfare le richieste che giungono dalle aziende sanitarie".

Assicurare il pieno funzionamento degli ospedali è fondamentale, perché l'intero sistema trasfusionale veneto e italiano si basa solo sulla generosità dei donatori volontari e il sangue non si costruisce in laboratorio.