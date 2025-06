Emergenza incendi in Puglia: in partenza i vigili del fuoco del Veneto

PADOVA - È partita questa mattina dal comando dei Vigili del Fuoco di Padova una sezione operativa specializzata in antincendio boschivo per fronteggiare l’emergenza incendi che sta colpendo la Puglia. La squadra, composta da nove unità provenienti da Padova, Treviso e Vicenza, si aggiunge al dispositivo di soccorso nazionale attivato dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



L’intervento del Veneto si affianca a quello di una sezione proveniente dalle Marche, già impegnata sul territorio pugliese da ieri, a sostegno dei comandi locali che da giorni combattono contro roghi estesi e difficili da domare.



Questa mobilitazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi attivato dalla Regione Puglia e dalle autorità competenti, che prevede l’impiego coordinato di uomini, mezzi specializzati, droni e volontari per garantire una risposta tempestiva ed efficace.

La situazione resta critica, con un aumento degli incendi che mette a dura prova le risorse locali, rendendo fondamentale la collaborazione interregionale.