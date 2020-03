Emergenza Coronavirus, a Vittorio Veneto parte la consegna di spesa e farmaci a casa

VITTORIO VENETO – Con l’invito a rimanere in casa per affrontare e superare l’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale ha deciso di istituire un numero di telefono (0438.569333) al quale da domani, mercoledì, le persone sole o anziane o che hanno difficoltà a muoversi potranno rivolgersi per ricevere a casa farmaci, spesa o un pasto caldo. “RestiAMO a casa”: è con questo slogan che l’amministrazione comunale ha presentato oggi, martedì, una nuova iniziativa tesa soprattutto ad essere vicina alle fasce più deboli della popolazione.

Da mercoledì 11 marzo si potrà contattare lo 0438.569333 – risponde un operatore dei servizi sociali del comune – dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, e ricevere ascolto e supporto. «In questo momento – sottolinea Antonella Caldart, assessore ai servizi sociali – tutti davvero dobbiamo restare a casa.Per questo abbiamo voluto attivare tre servizi: consegna dei pasti caldi a domicilio, consegna dei medicinali con la collaborazione delle farmacie comunali e consegna della spesa, sempre per le persone che non devono uscire di casa, con il supporto di Ascom Vittorio Veneto. Inoltre, abbiamo già ricevuto la disponibilità di persone a donare del proprio tempo per implementare il servizio di consegna».

Il Comune ha realizzato anche un logo per l’iniziativa, che sarà posto non solo sulle vetrine dei negozi che aderiscono al servizio, ma anche nei cartellini di coloro che effettueranno le consegne a casa così da essere riconoscibili.

Inoltre, già dalle prossime ore verranno distribuiti volantini per promuovere l’iniziativa soprattutto tra i più anziani.

«Per le famiglie con i bambini – aggiunge l’assessore Caldart – nei prossimi giorni attiveremo la consegna a casa di libri della nostra biblioteca, registreremo delle letture poi disponibili sul canale YouTube del comune e ci saranno delle registrazioni con le educatrici del nido comunale per interloquire anche in questo periodo con le famiglie». All’iniziativa collaborano la Vittorio Veneto Servizi e Ascom.

«Mettiamo a disposizione una persona con un nostro mezzo per le consegne dei farmaci» spiega Roberto Biz, amministratore unico della partecipata del comune.

«Fare gruppo è fondamentale per tutti in questo momento, come pure aiutare la fascia di popolazione che deve rimanere a casa – afferma Michele Paludetti presidente di Ascom Vittorio Veneto -. Al momento siamo riusciti a raggruppare nostri associati che vendono alimentari e frutta e verdura, a breve contiamo di aggiungere macellerie e altre tipologie. La situazione è difficile anche per noi commercianti, rischiamo di chiudere un po’ tutti».

Già diversi negozi tra ieri ed oggi hanno abbassato la serranda fino al 3 aprile. «La situazione in città quanto al virus è immutata – precisa il sindaco Antonio Miatto -. Con questa iniziativa vogliamo essere vicini ai cittadini, soprattutto a quelli che non possono muoversi. Vedremo poi nei prossimi giorni, alla luce delle prime risposte, se ampliare gli orari di operatività del numero o il numero di persone che si occuperanno della consegna a domicilio».