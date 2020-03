Emergenza coronavirus: visite, esami e prenotazioni, ecco cosa fare

TREVISO - Data la particolare situazione legata all'epidemia di coronavirus, e le disposizioni che invitano a rispettare le distanze di sicurezza, l’Uls2 invita tutti gli utenti a collaborare al contenimento della diffusione del virus anche con i seguenti comportamenti.



PRENOTAZIONI: per visite ed esami ricorrere il più possibile, dove sono attivati, ai servizi online disponibili nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it o telefonici; recarsi agli sportelli dei Centri Unici Prenotazione solo se non utilizzabili altri strumenti per prenotare.



VISITE: Il giorno della della visita o dell’esame non presentarsi all’ appuntamento se affetti da sintomi di influenza o comunque da febbre, tosse, raffreddore e ricordarsi di annullare la prenotazioni.



ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE: Date le esigenze di sanità pubblica, in via eccezionale e fino a nuova disposizione, chi per motivi di salute non si presenta ad una visita prenotata non sarà soggetto al pagamento della prestazione anche se disdice entro le 24 ore e non entro le 72 ore come prevede la normativa. Se non si annulla la prenotazione entro le 24 ore viene applicata la normativa. Ricordiamo che è possibile disdire una prenotazione contattando il call center del CUP o, dove disponibile, affettuarlo attraverso il servizio online disponibile nel sito www.aulss2.veneto.it.