Emergenza Coronavirus, gli ospedali della Marca illuminati con il tricolore

TREVISO - Gli tutti gli ospedali della Marca sono stati illuminati con le luci del Tricolore, con l’obiettivo di sostenere e supportare il personale sanitario e come luce di speranza e di unità in questo periodo buio. Dall’ospedale Cà Foncello di Treviso all’ospedale di Oderzo a quello di Vittorio Veneto si è voluto lanciare un altro messaggio di gratitudine per il lavoro immane che in queste settimane stanno facendo gli operatori sanitari, costretti a turni impossibili e in prima da un mese per gestire l’emergenza.



“In questa emergenza, dolorosa ed estenuante, nella nostra Ulss ognuno sta facendo la propria parte, in prima linea, senza mai tirarsi indietro”, ha detto il direttore generale dell'Ulss 2 Marca trevigiana Francesco Benazzi, ringraziando tutto il suo valoroso personale ed in particolare accendere il riflettore anche su quello amministrativo che in questi giorni è stato impegnato in una corsa da primato alle assunzioni. L'Ulss 2 per far forte all’emergenza ha assunto, a vario titolo, tra tempi indeterminati, determinati e altri contratti, 79 figure professionali: 7 medici, 18 infermieri, 52 operatori socio sanitari e 2 in altri ruoli.