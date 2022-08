Emergenza conclusa nel Carso, riaperte le strade

TRIESTE - Emergenza conclusa nel Carso e incendio sotto controllo con l'Autostrada A4 riaperta in entrambi i sensi; anche la strada della Costiera è stata riaperta.

I collegamenti ferroviari fra Monfalcone e Bivio d'Aurisina sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste e Trieste-Udine, sospesi ieri mattina per l'incendio, non riprenderanno però stamani e nemmeno nel pomeriggio. Lo rende noto Rfi precisando che, da una ricognizione effettuata dai tecnici di Rfi, sono stati riscontrati cavi in fibra ottica bruciati. Inizialmente si era pensato che la circolazione sarebbe ripresa regolarmente alle 12 di oggi ma Rfi ha fatto sapere che la scoperta dei cavi bruciati necessita di ulteriori interventi con molte ore di lavoro. Dunque, la previsione di ripresa della circolazione treni è fissata per le ore 22.00.

E' in corso, dunque, una riprogrammazione dell'offerta commerciale fino a quell'ora. Intanto, è attivo un servizio sostitutivo con bus per la tratta sospesa. Attualmente, come ha precisato il vicegovernatore della Regione Fvg con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi, "stanno operando 9 squadre dei vigili del fuoco, impegnati in azioni di bonifica" e per spegnere gli ultimi focolai. Un elicottero dovrebbe alzarsi in volo tra poco per monitorare dall'alto la situazione. Nella serata di ieri - dopo una giornata di intenso lavoro di centinaia di persone tra vigili del fuoco, Protezione civile e Forestale, due elicotteri e un Canadair - è stato riaperto il tratto autostradale della A4 chiuso in mattinata: prima tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste e dopo un paio di ore anche quello tra Sistiana e Villesse in direzione Venezia. Non aveva invece riaperto l'area di servizio di Duino Nord