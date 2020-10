A Emanuela Da Ros il concorso letterario Anguissola

VITTORIO VENETO – Con il romanzo per ragazzi “Chi li ha visti?” Emanuela Da Ros ha vinto il concorso letterario nazionale Giana Anguissola per la sezione narrativa inedita.

Sabato scorso, nella cittadina piacentina di Travo sede del concorso, l’insegnante, giornalista (già direttrice di OggiTreviso) e scrittrice vittoriese ha ricevuto il premio che va a sommarsi ai numerosi riconoscimenti già ottenuti con i suoi romanzi per ragazzi, dal premio Pippi Calzelunghe alla fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna nel 2000 a Il Gigante delle Langhe nel 2019 con “Bulle da morire” solo per citarne due.

La giuria, con giurata d’onore la direttrice di Andersen Barbara Schiaffino, ha scelto le opere più originali, interessanti nello stile narrativo e adatte ai lettori dagli 8 ai 14 anni. E “Chi li ha visti?”, che racconta un’estate indimenticabile per Carlotta che ha appena terminato le scuole medie, è stato apprezzato “per l’analisi attenta e divertente dei protagonisti; per il linguaggio fresco e la capacità di amplificare gli stati d’animo dei protagonisti; per aver affrontato temi – si legge nella motivazione - come l’amicizia, il rapporto coi genitori, le conflittualità adolescenziali, il primo innamoramento, inserendoli in una trama coinvolgente e ricca di colpi di scena e di avventure”.