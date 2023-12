Elton John incanta la Fenice nel ventennale ricostruzione

VENEZIA - Un'icona del pop ed il palcoscenico del teatro più bello del mondo. Elton John, uno dei più grandi performer di tutti i tempi, ha incantato La Fenice di Venezia in una serata evento che lo ha visto tornare nel teatro sulla laguna nel ventennale della sua ricostruzione, dopo il disastroso incendio del 1996 e la riapertura al pubblico nel 2003. Un concerto esclusivo, e blindato, promosso dal gruppo della nautica Ferretti, emblema del made in Italy, che ha riservato a 900 fortunati ospiti l'emozione di ascoltare il 76enne re del pop britannico, solo sul palco con il suo pianoforte.

Sono bastate le prime note di 'Your Song', con cui ha aperto il concerto, per ipnotizzare il pubblico della Fenice, trascinandolo in una carrellata di tutti i maggiori successi di Sir Reginald Dwight (il suo vero nome ndr.) 'It's a little bit funny this feeling inside', a Venezia, nel Gran Teatro La Fenice, possono succedere solo cose meravigliose, ha detto l'artista, salutando gi spettatori. Completo blu elettrico, con giacca tempestata di pajette, gli immancabili occhiali colorati, Elton John ha suonato per circa un'ora e mezza, proponendo brani che hanno fatto la storia della musica, da Candle in the wind, a Rocket man, a Sorry seem to be.

Una produzione che è stata realizzata direttamente dallo staff dell'artista, con particolari giochi di luci, che sono scivolati sui palchi e la platea con note di rosso rubino, giallo e altre tinte a ricordare i damaschi e i vetri veneziani. Il concerto era a supporto di Save Venice, l'organizzazione no-profit dedicata alla conservazione del patrimonio artistico di Venezia, e la Fondazione Teatro La Fenice, di cui Ferretti Group è socio sostenitore dal 2021. Durante la serata Ferrett ha inoltre ricordato il proprio impegno a sostegno di 7: the David Beckham Unicef Fund, annunciando che è stato venduto il "Riva Anniversario" messo all'asta in occasione del 180/o anniversario del brand più iconico del gruppo nautico; l'intero ricavato è stato devoluto alle attività di aiuto ai bambini di El Salvador. "Un grazie immenso a Elton John - ha detto al termine il ceo di Ferretti group, Alberto Galassi - che ci ha regalato un concerto indimenticabile, emozionandoci ogni volta che suonava i primi accordi delle sue bellissime canzoni. Una serata incredibile, che porteremo a lungo nel cuore."