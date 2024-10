Elon Musk regala un milione di dollari al giorno, a caso, per chi vota Trump

STATI UNITI - Il magnate Elon Musk ha deciso di supportare apertamente la candidatura di Donald Trump per le prossime elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre. Musk ha lanciato una petizione in favore della "libertà di parola" e del diritto di portare armi, promettendo un milione di dollari al giorno (circa 919.600 euro) a chi firmerà il documento. L’obiettivo è attrarre elettori per il candidato repubblicano, concentrandosi soprattutto negli Stati chiave. Nell’ultimo trimestre, Musk ha già donato 75 milioni di dollari alla campagna di Trump, secondo i dati della Federal Election Commission.

L’offerta non è limitata agli elettori repubblicani; anche i democratici registrati possono partecipare. L'iniziativa, che mira a influenzare il voto negli Stati chiave come Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e North Carolina, sarà valida fino al 21 ottobre.

Durante un comizio ad Harrisburg, Pennsylvania, Musk ha presentato il primo vincitore della lotteria, John Dreher, che ha ricevuto un assegno di un milione di dollari. Il CEO ha inoltre dichiarato che America Pac continuerà a donare un milione di dollari al giorno fino al giorno delle elezioni per incentivare le firme. Il comitato sta anche reclutando personale per aumentare la registrazione e l'affluenza degli elettori, offrendo 30 dollari l’ora e bonus aggiuntivi per le performance.

Pur rimanendo entro i limiti legali stabiliti dalla legge federale, che vieta pagamenti diretti per votare, Musk sfrutta il meccanismo della compensazione per la firma di petizioni, una pratica consentita, per sostenere la sua campagna di mobilitazione elettorale.