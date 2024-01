Elon Musk e le droghe, bufera sul patron X: "Feste con Lsd, ketamina e cocaina"

STATI UNITI - Elon Musk nella bufera, il patron X avrebbe infatti assunto droghe illegali e sarebbe apparso drogato in diverse feste in giro per il mondo. Lo rivela il Wall Street Journal, raccontando che l'uomo più ricco del mondo ha fatto uso di Lsd ad un party a casa sua a Los Angeles nel 2018, preso funghi allucinogeni ad un evento in Messico l'anno successivo e assunto ketamina assieme al fratello Kimbal Musk ad una festa a Miami nel 2021.

Anche in precedenza Musk era finito al centro di polemiche per aver fumato marijuana in pubblico.Secondo il Wall Street Journal, che riferisce anche dell'uso di cocaina e ecstasy, l'assunzione di droghe da parte di Musk, già noto per il comportamento eccentrico preoccupa i manager delle sue società Tesla e Space X.