Elon Musk alla ricerca del suo castello italiano, forse in Trentino

In un intreccio degno di una serie Netflix, Elon Musk, il genio eccentrico della tecnologia, sembra aver puntato gli occhi sul Bel Paese per la sua prossima dimora. Tra castelli medievali toscani e una futuristica villa dolomitica, il miliardario sta tessendo una tela di mistero e fascino che tiene alcuni sindaci con il fiato sospeso.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, riprendendo indiscrezioni della stampa statunitense e britannica, Musk avrebbe intensificato i contatti con i proprietari di alcuni castelli toscani. Il magnate, durante una vacanza novembrina, avrebbe visitato il castello di Bibbiano a Buonconvento e il castello di Montepò a Scansano, entrambi nel cuore della Toscana più autentica.

Ma la storia non finisce qui. Come in un gioco di specchi, mentre la Toscana sogna il suo nuovo "signore", in Trentino Alto-Adige si vocifera di un progetto faraonico: una villa di oltre 8.000 metri quadri che avrebbe dovuto sorgere sulle Dolomiti. Un sogno architettonico che, secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto includere 15 camere da letto, altrettanti bagni, una piscina sospesa di 30 metri e persino una camera criogenica a -100°C.

Tuttavia, come in ogni buon thriller, nulla è come sembra. Andrea Stroppa, informatico ed esperto di hacking considerato il referente di Musk in Italia, ha gettato acqua sul fuoco dichiarando su X: "Non ha dato nessun mandato per costruire una villa in Alto Adige. La notizia è falsa". Allora, cosa sta realmente accadendo? Perché l'uomo più ricco del mondo sta cercando casa in Italia? Le ipotesi si rincorrono: c'è chi parla di una base strategica per i suoi affari europei, chi di un rifugio dorato lontano dai riflettori.

Nel frattempo, l'Italia osserva, tra speranza e scetticismo. La presenza di Musk potrebbe significare investimenti, innovazione, posti di lavoro. Ma potrebbe anche essere solo l'ennesimo capitolo di una saga mediatica che il magnate sa orchestrare come pochi. Mentre il mistero si infittisce, una cosa è certa: che sia un castello toscano o una villa futuristica sulle Dolomiti, se Elon Musk deciderà di mettere radici in Italia, non passerà inosservato.