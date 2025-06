Elon Musk, like al post sull’impeachment di Trump: poi scoppia la "guerra"

WASHINGTON (STATI UNITI) - L’attrito tra Elon Musk e Donald Trump si intensifica con il patron di Tesla e SpaceX che ha pubblicamente appoggiato l’idea di un impeachment del presidente USA, suggerendo che il vicepresidente JD Vance dovrebbe prenderne il posto. Musk ha risposto con un secco “Yes” a un post su X che auspicava proprio questa soluzione, segnando un’escalation nello scontro tra i due. In parallelo, Musk ha reagito con durezza alla minaccia di Trump di cancellare i contratti governativi con le sue aziende, annunciando che SpaceX inizierà immediatamente a dismettere la navicella spaziale Dragon.



Questo veicolo è fondamentale per il trasporto di merci e equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale e ha progetti futuri per missioni su Marte con la Red Dragon e per la logistica lunare con la Dragon XL. Il conflitto si è acceso dopo che Musk ha criticato aspramente la legge fiscale e di spesa di Trump, definendola “disgustosa” e accusandola di aumentare il deficit federale. Trump ha risposto accusando Musk di tradimento, ma quest’ultimo ha negato di essere stato coinvolto nella stesura del provvedimento, affermando che il testo è stato approvato troppo rapidamente e senza un adeguato dibattito. Inoltre, Musk ha lanciato accuse contro Trump, sostenendo che il presidente sia menzionato negli archivi segreti riguardanti Jeffrey Epstein, insinuando che questa sia la ragione per cui tali documenti non sono stati resi pubblici.

I FATTI

La relazione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il magnate Elon Musk, fino a pochi mesi fa pilastro dell’amministrazione, si è trasformata in un conflitto aperto e senza precedenti. Il dissidio è esploso in seguito all’approvazione del controverso One Big Beautiful Bill Act, la legge fiscale voluta da Trump che Musk ha definito un “disgustoso abominio”, accusandola di aumentare drasticamente il deficit pubblico e vanificare il lavoro del Dipartimento per l’efficienza governativa, guidato da Musk per cinque mesi.



Il presidente Trump ha risposto con durezza, accusando Musk di essere “impazzito” e annunciando la volontà di tagliare i contratti governativi con le sue aziende, minacciando così pesanti ripercussioni economiche per il patron di Tesla e SpaceX. Trump ha inoltre sottolineato come Musk fosse irritato per l’eliminazione del mandato che obbligava l’acquisto di veicoli elettrici, una misura che favoriva le vendite di Tesla.



La frattura è stata aggravata da una rivelazione clamorosa di Musk, che ha associato Trump ai file dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, lasciando intendere che la verità su questa vicenda controversa verrà presto alla luce. Musk ha inoltre espresso il proprio sostegno all’ipotesi di impeachment del presidente, segnando un’accelerazione netta nella rottura. Il botta e risposta ha avuto ripercussioni immediate anche sui mercati finanziari: a Wall Street, le azioni Tesla hanno perso oltre il 14%, mentre il titolo della Trump Media and Technology Group Corp è calato dell’8%. Il One Big Beautiful Bill Act, al centro della disputa, è una legge di oltre mille pagine che prevede estesi tagli fiscali, aumento della spesa per la difesa, restrizioni sui benefici federali e la riduzione dei crediti per le energie pulite.



Secondo il Congressional Budget Office, questa legge aumenterebbe il debito pubblico di 3,8 trilioni di dollari entro il 2034. Fino a poco tempo fa, Musk e Trump avevano mostrato un rapporto di stima reciproca, con Musk che aveva ricoperto un ruolo chiave nel Dipartimento per l’efficienza governativa e aveva sostenuto la campagna elettorale del presidente in stati strategici come la Pennsylvania. Ora, però, la loro alleanza sembra irrimediabilmente compromessa, con accuse incrociate, minacce e un clima di tensione destinato a lasciare il segno nella politica e nell’economia americana.