Elly Schlein: "Sto con una ragazza e sono felice"

"Sto con una ragazza e sono felice". Lo ha rivelato Elly Schlein, neo vicepresidente della regione Emilia Romagna, ospite di Daria Bignardi a L’Assedio sul Nove. Dopo aver ripercorso il cammino politico che l'ha portata a ottenere il record di preferenze alle elezioni del 26 gennaio con la sua lista Emilia Coraggiosa, la 34enne Schlein ha raccontato anche aspetti inediti della sua vita privata: "Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un’eccezione. Sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta...".Quando le è stato chiesto se la compagna camminasse un passo avanti o indietro, la neo vicepresidente dell'Emilia Romagna ha concluso: "Sempre fianco a fianco. Questo è l’importante".