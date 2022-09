Elisabetta, veglia con gli 8 nipoti: Harry potrà indossare l'uniforme

REGNO UNITO - Gli otto nipoti della defunta regina Elisabetta II prenderanno parte ad una veglia accanto al feretro di Elisabetta a Westminster Hall domani sera. A rivelarlo alla Cnn è stata una fonte di Palazzo Reale, precisando che il principe William starà ad un'estremità del feretro e all'altra ci sarà Harry. La veglia durerà 15 minuti. Per volontà del re, entrambi indosseranno le uniformi militari. Solo i working royal possono indossare infatti l'alta uniforme, ma Harry ha rinunciato allo status di senior member della famiglia reale, e quindi agli incarichi, il giorno in cui ha deciso di andare a vivere oltreoceano con la moglie Meghan Markle. William sarà affiancato da Zara Tindall e Peter Philips, figli della Principessa Anna.

Harry dalle principesse Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea, insieme ai figli del principe Edoardo, Lady Louise Windsor e il visconte Severn. Questa sera, a vegliare sulla salma della regina per 15 minuti saranno invece i quattro figli di Elisabetta. 'Vigil of the Princes' consiste per i membri della famiglia reale nel 'fare la guardia' al feretro di un parente durante le cerimonie di sepoltura. E' la seconda volta che i figli di Elisabetta fanno questa veglia per la madre. I quattro, Carlo, Anna, Andrea e Edoardo staranno in piedi ai quattro lati del feretro. Vestiranno l'uniforme militare: anche il principe Andrea - che ha perso questo privilegio a causa delle rivelazioni emerse nel quadro dello scandalo Epstein - potrà indossarla per l'occasione, così come deciso per Harry.