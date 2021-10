"Elisabetta deve riposare": alt dei medici agli impegni della regina per 2 settimane

REGNO UNITO - La regina Elisabetta cancellerà gli impegni pubblici previsti per le prossime due settimane. Lo ha annunciato Buckingham Palace , riferendo che la monarca seguirà il consiglio dei suoi medici, che l'hanno invitata a riposare per "almeno le prossime due settimane". La regina potrà continuare a seguire gli impegni "leggeri" alla sua "scrivania" durante il giorno, comprese alcune "udienze virtuali", ma non potrà partecipare a "nessuna visita ufficiale".



Motivo di particolare "rammarico" per Elisabetta sarà la mancata partecipazione al 'Festival of Remembrance', in programma sabato 13 novembre. Tuttavia, riferisce Buckingham Palace, rimane "ferma intenzione della regina essere presente al 'National Service of Remembrance'" in occasione della 'Remembrance Sunday' del 14 novembre. Una fonte di Palazzo reale ha riferito al Telegraph che la regina rimane in "buono spirito" e che nel pomeriggio ha registrato un video messaggio per la Conferenza Cop26 di Glasgow della prossima settimana.