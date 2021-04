Elisabetta compie 95 anni, primo compleanno senza Filippo

REGNO UNITO - Nessun evento pubblico per quello che è il primo compleanno della regina Elisabetta senza il principe Filippo, morto il 9 aprile all'età di 99 anni. Lo rende noto la Dpa citando fonti della Casa reale, che sta osservando due settimane di lutto. Per la regina, che compie 95 anni, non ci saranno i colpi a salve alla Torre di Londra, né a Hyde Park. Inoltre, causa restrizioni introdotte per la pandemia da Covid-19, la regina non potrà riunirsi con i familiari, che le faranno visita a turno. Non è chiaro se si terranno le tradizionali celebrazioni previste per il secondo sabato di giugno.





Ma per la sovrana inglese sono in realtà due i compleanni. Ma perché due compleanni? Quello di oggi è l'anniversario relativo alla data di nascita effettiva della Regina (nata il 21 aprile 1926), spiega l'Independent, mentre sabato 12 giugno - e più in generale ogni secondo sabato di giugno - viene festeggiato il compleanno 'ufficiale' della monarca, celebrato insieme alla tradizionale parata a Buckingham Palace. Si tratta di una tradizione risalente a re Giorgio II, nato a novembre ma festeggiato al caldo di giugno per evitare che la celebrazione si svolgesse tra freddo e pioggia inglese. La tradizione si è quindi perpetuata nei secoli, fino ad arrivare ai giorni nostri.