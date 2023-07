Elicottero turistico usato per il contrabbando

PORDENONE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone e i Funzionari della locale Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sequestrato, ad una associazione con sede nella provincia, attiva nel settore culturale e ricreativo, un elicottero adoperato per eliturismo. Il velivolo, modello “Robinson R44 II”, in uso all’associazione dal 2017, era ancora provvisto delle marche di origine statunitensi ed era, perciò, da considerarsi illecitamente introdotto nel Territorio Nazionale. Il sequestro dell’elicottero per contrabbando, operato dalle Fiamme Gialle del Gruppo Pordenone assieme ai Funzionari del locale Ufficio delle Dogane, comporta, per il proprietario del mezzo, il pagamento di una multa da 2 a 10 volte i diritti doganali evasi. L’azione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, conferma la solidità del presidio a tutela dell’economia, unionale e nazionale, ulteriormente rafforzatosi a seguito della recente firma, tra il Comandante Generale del Corpo e il Direttore Generale ADM, di un articolato protocollo di intesa.