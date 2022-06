Elicottero scomparso: macchinari spenti e manifestazione internazionale in sordina come segno di rispetto

LUCCA - Ore di apprensione, di attesa e di speranza a It's Tissue la grande fiera internazionale della carta di Lucca, per le sorti dei sette passeggeri dell'elicottero scomparso nell'Appennino mentre era in volo verso il Veneto.

Oggi è l'ultimo giorno della manifestazione internazionale e le iniziative si concluderanno in sordina per segno di rispetto. Secondo quanto si apprende, in particolare, terranno i macchinari spenti le industrie della carta che avevano allestito degli 'open house', spazi appositi in fabbrica dedicati alla presentazione dei loro apparati produttivi ad alta tecnologia e innovazione; è questo uno dei temi che ha attratto a Lucca oltre 1.000 buyers del settore cartario di tutto il mondo. Sull'elicottero, oltre al pilota, c'erano quattro turchi e due libanesi professionisti del settore cartario, i quali avrebbero dovuto visitare un'azienda nel Trevigiano dopo aver preso parte alle iniziative di It's Tissue a Lucca.

Oggi le visite alle aziende proseguono ma i macchinari hi-tech e di ultimo brevetto saranno solo visibili esteriormente senza essere accesi, messi in funzione, come invece lo sono stati nei giorni scorsi per dare dimostrazione pratica delle lavorazioni.