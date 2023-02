Elicottero precipita e si schianta a terra: un morto

PORDENONE - Una persona ha perso la vita questa mattina a seguito delle ferite riportate a causa di un incidente aereo verificatosi a Sequals. A lanciare l'allarme una persona che ha visto roteare in maniera anomala un elicottero civile, per poi scomparire dall'orizzonte. E' subito scattata la macchina dei soccorsi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'elisoccorso e hanno attivato i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

A quanto si apprende, il pilota dell'elicottero, morto nell'incidente avvenuto questa mattina nel pordenonese, è un uomo di 45 anni di Belluno. Le generalità non sono state ancora rese note. Sul posto stanno operando i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Pordenone per cercare di stabilire le cause dell'incidente. L'altro velivolo che si trovava sul greto del fiume è stato autorizzato a decollare. La Procura di Pordenone non ha ancora rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma.